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انت الان تتابع بعد عامين من وصفه بـ "المخجل" .. مبنى لجناح الجوف بالجنادرية يغيّر الصورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
عقب تقارير نشرتها "الخليج 365" خلال العامين الماضيين عن خيمة جناح الجوف المتواضع، ونقلها للصورة الحقيقية عن الجناح الذي يعد أصغر جناح بين مناطق المملكة المشاركة، اعتُمد هذا العام مبنى مسلح وتراثي ينقل صورة المنطقة التاريخية ومبنى مستقل وثابت؛ للمشاركة به باسم المنطقة.
وكان تقرير لـ "الخليج 365" قد رصد خلال مشاركة المنطقة في الجنادرية عام ١٤٣٧ هـ، تحت عنوان "جناح الجوف في الجنادرية.. حضور للكرم.. غياب للمعالم التاريخية" الذي لم يشفع لها ليكون لها مبنى مستقل ينقل صورة المنطقة التاريخية .
ورصدت في عام ١٤٣٨ هـ تحت عنوان: "مغرّد: جناح الجوف بالجنادرية (مخجل).. ووفد المنطقة: مسؤولية التجار"؛ حيث كان يحرص زوّار الجناح من أهالي المنطقة على إيجاد مبنى يعبّر عن هوية المنطقة أسوة ببقية المناطق المشاركة، إلا أن وفد الجنادية بالجوف أوضح أن مباني مناطق المملكة المشاركة بمبادرة من تجار مناطقهم.
ويستمد مبنى جناح منطقة الجوف بالجنادية بزواياه وأزقته من تراث منطقة الجوف وتراث المملكة، إذ كان لحجر الجندل المعروف بالمنطقة حضورٌ في أبراج المبنى وبعض مداخله ينقل صورة جميلة وإرثاً حضارياً مخصصاً للمنطقة كأول مشاركة به هذا العام، الذي لاقى متابعة خاصة من أمير منطقة الجوف بدر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ حتى مرحلة إنجازه للمشاركة به.
بعد عامين من وصفه بـ "المخجل" .. مبنى لجناح الجوف بالجنادرية يغيّر الصورةمهنا التميمي الخليج 365 2018-12-15
عقب تقارير نشرتها "الخليج 365" خلال العامين الماضيين عن خيمة جناح الجوف المتواضع، ونقلها للصورة الحقيقية عن الجناح الذي يعد أصغر جناح بين مناطق المملكة المشاركة، اعتُمد هذا العام مبنى مسلح وتراثي ينقل صورة المنطقة التاريخية ومبنى مستقل وثابت؛ للمشاركة به باسم المنطقة.
وكان تقرير لـ "الخليج 365" قد رصد خلال مشاركة المنطقة في الجنادرية عام ١٤٣٧ هـ، تحت عنوان "جناح الجوف في الجنادرية.. حضور للكرم.. غياب للمعالم التاريخية" الذي لم يشفع لها ليكون لها مبنى مستقل ينقل صورة المنطقة التاريخية .
ورصدت في عام ١٤٣٨ هـ تحت عنوان: "مغرّد: جناح الجوف بالجنادرية (مخجل).. ووفد المنطقة: مسؤولية التجار"؛ حيث كان يحرص زوّار الجناح من أهالي المنطقة على إيجاد مبنى يعبّر عن هوية المنطقة أسوة ببقية المناطق المشاركة، إلا أن وفد الجنادية بالجوف أوضح أن مباني مناطق المملكة المشاركة بمبادرة من تجار مناطقهم.
ويستمد مبنى جناح منطقة الجوف بالجنادية بزواياه وأزقته من تراث منطقة الجوف وتراث المملكة، إذ كان لحجر الجندل المعروف بالمنطقة حضورٌ في أبراج المبنى وبعض مداخله ينقل صورة جميلة وإرثاً حضارياً مخصصاً للمنطقة كأول مشاركة به هذا العام، الذي لاقى متابعة خاصة من أمير منطقة الجوف بدر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ حتى مرحلة إنجازه للمشاركة به.
15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440
11:15 AM
لاقى متابعة خاصة من أمير المنطقة .. مسلح وتراثي ومستقل ثابت .."حجر جندل"
عقب تقارير نشرتها "الخليج 365" خلال العامين الماضيين عن خيمة جناح الجوف المتواضع، ونقلها للصورة الحقيقية عن الجناح الذي يعد أصغر جناح بين مناطق المملكة المشاركة، اعتُمد هذا العام مبنى مسلح وتراثي ينقل صورة المنطقة التاريخية ومبنى مستقل وثابت؛ للمشاركة به باسم المنطقة.
وكان تقرير لـ "الخليج 365" قد رصد خلال مشاركة المنطقة في الجنادرية عام ١٤٣٧ هـ، تحت عنوان "جناح الجوف في الجنادرية.. حضور للكرم.. غياب للمعالم التاريخية" الذي لم يشفع لها ليكون لها مبنى مستقل ينقل صورة المنطقة التاريخية .
ورصدت في عام ١٤٣٨ هـ تحت عنوان: "مغرّد: جناح الجوف بالجنادرية (مخجل).. ووفد المنطقة: مسؤولية التجار"؛ حيث كان يحرص زوّار الجناح من أهالي المنطقة على إيجاد مبنى يعبّر عن هوية المنطقة أسوة ببقية المناطق المشاركة، إلا أن وفد الجنادية بالجوف أوضح أن مباني مناطق المملكة المشاركة بمبادرة من تجار مناطقهم.
ويستمد مبنى جناح منطقة الجوف بالجنادية بزواياه وأزقته من تراث منطقة الجوف وتراث المملكة، إذ كان لحجر الجندل المعروف بالمنطقة حضورٌ في أبراج المبنى وبعض مداخله ينقل صورة جميلة وإرثاً حضارياً مخصصاً للمنطقة كأول مشاركة به هذا العام، الذي لاقى متابعة خاصة من أمير منطقة الجوف بدر بن سلطان بن عبدالعزيز؛ حتى مرحلة إنجازه للمشاركة به.
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المصدر : الخليج 365
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