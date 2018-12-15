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محمد بن مسعود - الدمام - سعود بن جلوي كان في وداعه غادر رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف الرحمن علوي، جدة، اليوم. وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير سعود بن جلوي؛ مستشار أمير منطقة مكة المكرّمة وكيل محافظة جدة، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرّمة أحمد عبدالله بن ظافر؛ وعدد من المسؤولين.

الرئيس الباكستاني يغادر جدة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2018-12-15 غادر رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف الرحمن علوي، جدة، اليوم. وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير سعود بن جلوي؛ مستشار أمير منطقة مكة المكرّمة وكيل محافظة جدة، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرّمة أحمد عبدالله بن ظافر؛ وعدد من المسؤولين. 15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440 11:13 AM سعود بن جلوي كان في وداعه سعود بن جلوي كان في وداعه غادر رئيس جمهورية باكستان الإسلامية الدكتور عارف الرحمن علوي، جدة، اليوم. وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير سعود بن جلوي؛ مستشار أمير منطقة مكة المكرّمة وكيل محافظة جدة، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرّمة أحمد عبدالله بن ظافر؛ وعدد من المسؤولين.

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المصدر : الخليج 365