السعودية اليوم / دورة "إرشاد سياحي" في قصر شبرا التاريخي



الطائف 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واس

تنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلةً بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية (تكامل) فعاليات دورة (إرشاد سياحي) للمتقدمين على رخصة الإرشاد السياحي، يوم غدٍ في قاعة قصر شبرا التاريخي، وتستمر الدورة لمدة أسبوع.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد أن المرشد السياحي هو سفير لوطنه، ويعكس الانطباع العام لدى الزائر والسائح عن البلد الذي يزوره، وله إسهام مهم في تنشيط السياحة المحلية، مشيراً إلى أن هذه الدورة سيكون لها أثرها في تجويد مهنة المرشد السياحي لتقديم خدماته لكافة السياح على اختلاف لغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم.

يذكر أن المحاور ستركز على التعريف بأهمية عمل المرشد السياحي، والتعريف بالمسارات السياحية المتعددة بالمنطقة، وتنفيذ زيارات ميدانية لعدد من المواقع السياحية لدعم التدريب التطبيقي.

// انتهى //

11:58ت م

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الطائف 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واستنظم الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ممثلةً بالمركز الوطني لتنمية الموارد البشرية (تكامل) فعاليات دورة (إرشاد سياحي) للمتقدمين على رخصة الإرشاد السياحي، يوم غدٍ في قاعة قصر شبرا التاريخي، وتستمر الدورة لمدة أسبوع.وأوضح مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالطائف الدكتور علي آل زايد أن المرشد السياحي هو سفير لوطنه، ويعكس الانطباع العام لدى الزائر والسائح عن البلد الذي يزوره، وله إسهام مهم في تنشيط السياحة المحلية، مشيراً إلى أن هذه الدورة سيكون لها أثرها في تجويد مهنة المرشد السياحي لتقديم خدماته لكافة السياح على اختلاف لغاتهم وعاداتهم وتقاليدهم.يذكر أن المحاور ستركز على التعريف بأهمية عمل المرشد السياحي، والتعريف بالمسارات السياحية المتعددة بالمنطقة، وتنفيذ زيارات ميدانية لعدد من المواقع السياحية لدعم التدريب التطبيقي.// انتهى //11:58ت م0053

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