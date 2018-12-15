السعودية اليوم / اهتمامات الصحف التونسية

تونس 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم بالوضع الداخلي للبلاد مشيرة إلى قيام مجموعة إرهابية مسلحة بالسطو على فرع بنكي في مدينة سبيبة وسط غرب تونس وقتل مواطن بالقرب من منزله قبل عودتهم إلى جبل المغيلة التابع لمحافظة القصرين الذي يتحصنون فيه.وكتبت دولياً عن دخول وقف إطلاق النار الذي توصل إليه طرفي النزاع في اليمن حيز التنفيذ في مدينة الحديدة التي يعد ميناؤها المعبر الرئيسي لأغلب المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة الموجهة إلى البلاد.وتوقفت عند مستجدات الأحداث في الأراضي الفلسطينية المحتلة مشيرة إلى إصابة عددًا من الفلسطينيين خلال تصديهم لاعتداءات قوات الاحتلال في المغير شرق رام الله.وأنبأت عن تعرض محكمة بمدينة بنغازي شرق ليبيا إلى هجوم مسلح من قبل مجموعة مجهولة أرادت تهريب سجناء بالقوة.وتناقلت صحف تونس دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون متظاهري "السترات الصفراء" للعودة للهدوء والنظام والاعتماد على الانتخابات المقبلة للتعبير عن رأيهم بدل اللجوء للشارع واحتلال الساحات العامة.وأخبرت عن مقتل المشتبه به في هجوم مدينة سترازبورغ الفرنسية برصاص الشرطة خلال عملية أمنية في إحدى ضواحي المدينة.// انتهى //11:44ت م0050