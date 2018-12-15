السعودية اليوم / اهتمامات الصحف العراقية



بغداد 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واس

أبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم التقرير نصف السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن العثور على أسلحة جديدة يعتقد أنها إيرانية الصنع في اليمن والذي عرض على مجلس الأمن الدولي مؤخرا.

وتطرقت صحف اليوم إلى تقرير منظمة العفو الدولية حول التدمير المتعمد الذي قام به تنظيم داعش الإرهابي للزراعة في العراق منوهة بأن التدمير أعاق عودة مئات الالاف من السكان إلى قراهم.

وفي الشأن المالي والاقتصادي تابعت الخطوات المتخذة من قبل اللجان الثلاث التي شكلها البرلمان حول شبهات تتعلق بمزاد البنك المركزي وكلفة إنشاء بنايته الجديدة وتلف 7 مليارات دينار عراقي جراء مياه الأمطار.

// انتهى //

11:41ت م

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بغداد 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم التقرير نصف السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن العثور على أسلحة جديدة يعتقد أنها إيرانية الصنع في اليمن والذي عرض على مجلس الأمن الدولي مؤخرا.وتطرقت صحف اليوم إلى تقرير منظمة العفو الدولية حول التدمير المتعمد الذي قام به تنظيم داعش الإرهابي للزراعة في العراق منوهة بأن التدمير أعاق عودة مئات الالاف من السكان إلى قراهم.وفي الشأن المالي والاقتصادي تابعت الخطوات المتخذة من قبل اللجان الثلاث التي شكلها البرلمان حول شبهات تتعلق بمزاد البنك المركزي وكلفة إنشاء بنايته الجديدة وتلف 7 مليارات دينار عراقي جراء مياه الأمطار.// انتهى //11:41ت م0049

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