السعودية اليوم / المهندس المسعر يؤكد ضرورة اهتمام مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية ببرامج تأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة

الرياض 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسأكد عضو مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة مدير الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المهندس مسعر بن محمد المسعر، ضرورة اهتمام مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية ببرامج تأهيل وتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية تطبيق برنامج الوصول الشامل لتيسير الوصول إلى أعمالهم وإزالة كل المعوقات.وأشاد خلال الندوة العلمية التي نظمها مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة تحت عنوان "توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة" بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة 2018م، بالتنظيم المتميز للندوة وأوراق العمل التي قدمت من الجهات المشاركة والحضور الفاعل.وأشار إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني هي نموذج يحتذى به في تطوير وتبني جميع البرامج والأنشطة التي تعني بدمج ذوي الإعاقة في المجتمع وتيسير الأعمال أمامهم، مشيراً إلى أن مثل هذه البرامج باتت واقعًا معاشًا في جميع إدارات ومرافق الهيئة، متمنيًا أن تحذوا جميع الجهات الحكومية والأهلية حذو الهيئة في هذا الصدد.وأكد ضرورة تنمية المهارات التدريبية والتأهيلية والفنية للأشخاص ذوي الإعاقة بصفتها عوامل رئيسة تسهم في تعزيز فرص العمل وتفعيل مبدأ المساواة والشمول، متطرقا إلى الأبعاد والسياسات المتعلقة بعوامل العرض والطلب على الفرص الوظيفية بهدف تحسين الفرص المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة.// انتهى //11:40ت م0048