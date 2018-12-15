السعودية اليوم / اهتمامات الصحف الفلسطينية

رام الله 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر استشهاد شاب فلسطيني من مخيم الجلزون، وإصابة 6 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط و اختناق العشرات بالغاز المسيل للدموع، إثر مواجهات اندلعت بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة.وسلطت الضوء على قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي عدد من المسيرات السلمية في عدة مناطق بمحافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، أسفرت عن إصابة عدد من الفلسطينيين بجراح والعشرات بالاختناق.وأوردت صحف فلسطين بإعلان نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أكثر من 100 فلسطيني شملت غالبية محافظات الضفة الغربية، رافقها اعتداءات على الأهالي وترهيب للأطفال، وتفتيش وتخريب للمنازل.ونشرت صحف هذا اليوم خبر إرسال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور ثلاث رسائل متطابقة لكل من الأمين العام ورئيس مجلس الأمن (ساحل العاج) ورئيسة الجمعية العامة، حول استمرار وقوع الضحايا بين صفوف المدنيين الفلسطينيين في شتى المناطق، وفي مدن الضفة الغربية المحتلة على وجه الخصوص.وواكبت صحف فلسطين نبأ تشدد خطيب الأقصى الشيخ يوسف أبو سنينة، في خطبة الجمعة بالأقصى المبارك على أن مدينة القدس ستبقى لأهلها مهما اشتدت الأحوال والأوضاع فيها، وأن "الأقصى" سيبقى عزيزاً شامخاً، وأن الاحتلال إلى زوال شأنه شأن غيره.ولفتت الصحف الانتباه إلى تأكيدات وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي هو الخطر الأكبر على أمن المنطقة واستقرارها.// انتهى //11:36ت م0046