السعودية اليوم / تعليم الطائف يكمل استعداداته لانطلاقة اختبارات الفصل الدراسي الأول غداً

الطائف 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسانهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، استعداداتها لبداية اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1440/1439هـ غداً، فيما أكملت المدارس جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات في محافظة الطائف والمحافظات التابعة لها وعملت على تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة لتمكين ما يزيد على 100 ألف طالب وطالبة من أداء اختباراتهم على أكمل وجه وفي أجواء ملائمة.وأوضح المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، اكتمال جاهزية المدارس الحكومية والأهلية لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول فيما تم التأكيد على قادة المدارس "بنين ،بنات" بتشكيل لجان الملاحظة والرصد لجميع أعمال الاختبارات ورصد الدرجات بشكل يومي من خلال نظام نور.وأشار اللهيبي إلى أنه سيتم متابعة سير الاختبارات من قبل مديري ومديرات مكاتب التعليم والمشرفين التربويين والمشرفات التربويات ومتابعتها وفق خطة معدة والرفع بتقارير يومية ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات تتعلق بالاختبارات.ودعا اللهيبي الطلاب والطالبات إلى الاستذكار الجيد واستثمار أوقات الفراغ فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة.// انتهى //11:26ت م0045