سياسي / استقالة رئيس وزراء سريلانكا

كولومبو 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واس
استقال رئيس وزراء سريلانكا، ماهيندا راجاباكسا اليوم، بعد سبعة أسابيع من تعيينه.
وسجل رئيس الوزراء المستقيل بيانًا، قال فيه إنه استقال لتمهيد الطريق للرئيس، مايثريبالا سيريسينا لتعيين رئيس وزراء جديد. وكان الرئيس قد أقال ويكريمسينجه بشكل غير متوقع، وعين راجاباكسا محله في 26 أكتوبر، لكنه فشل في الحصول على أغلبية بالبرلمان، ثم حل البرلمان ودعا إلى انتخابات مبكرة، لكن المحكمة العليا ألغت الشهر الماضي تلك الخطوة.
وأدت الأزمة السياسية إلى تعطيل الخدمات الحكومية وتأخير تقديم مشروع موازنة العام المقبل.
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11:04ت م
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