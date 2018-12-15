شكرا لقرائتكم خبر عن معتمرون: المملكة توفر مستوى راقيًا من الخدمات والان نبدء بالتفاصيل

أشاد معتمرون وزوار في المدينة المنورة بالخدمات التي هيأتها المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد - حفظهما الله - لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين من الحجاج والمعتمرين والزوار وبالمشروعات الكبرى التي تم تشييدها لراحتهم ليؤدوا عباداتهم بكل يسر واطمئنان وأمان.

وثمنوا الخدمات الجليلة والكبيرة والمتطورة التي تم توفيرها لراحتهم والتسهيلات المكثفة لتذليل كافة العقبات وكذلك جهود الجهات العاملة في المدينة المنورة بمتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه التي تيسر وتسهل للمعتمر والزائر من أداء صلواته ومناسكه بكل راحة وسهولة واطمئنان.

وأبدى المعتمر شكري بن حسين من دولة ماليزيا بعد أن أدى شعائر العمرة سعادته بما شاهده من مشروعات كبرى التي هيأتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة الإسلام والمسلمين سواء ما أنجز منها أو ما يزال قيد التنفيذ في مكة المكرمة والمدينة المدينة المنورة والمشاعر المقدسة، مؤكداً أن المقدسات الإسلامية والأماكن التاريخية بالمملكة التي يزورها الحجاج والعمار والزوار تحظى برعاية كريمة من حكومة هذا البلد المعطاء.

وأقر ابن حسين بتطور الخدمات كل عام بصورة تصاعدية مما يؤكد التزام هذه البلاد المباركة بنهج واضح في سبيل الرقي بخدمات الحجاج والعمار والزوار وأن هذا النهج محل تقدير الجميع غير المستغرب، سائلاً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وأن يحفظ هذه البلاد الطيبة المباركة بقادتها وشعبها من كل مكروه.

ورفع المعتمران من باكستان محمد أشرف ونواز عبدالغفور أكف الضراعة لله عز وجل بأن من الله عليهم أداء العمرة في مكة المكرمة وزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه وكذلك بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- على تقديم كل الخدمات الجليلة والمتنوعة منذ أن وطأة أقدامهم هذه البلاد المباركة، مؤكدين أن ما وجدوه من خدمات لا توصف وراحة وتسهيلات لا يمكن أن يجده بهذا المستوى الراقي في أي مكان بالعالم وبهذا الصورة المشرفة بالإضافة إلى الوجود الأمني خارج وداخل الحرمين الشريفين وأماكن الزيارة وكذلك الأسواق.

وشاركه الرأي أحد المعتمرين دفع الله جامع علي من السودان الذي أشاد بحسن الاستقبال من المسؤولين بداية في المطار لحظة وصولنا وإنهاء إجراءات السفر والجوازات وكذلك السكن، مثنياً على المستوى العالي من الخدمات داخل المسجد النبوي والنظافة المستمرة على مدار الساعة وأيضاً المرافق التابعة للمسجد من دورات المياه ومغاسل والأماكن المخصصة للوضوء وغيرها من الخدمات، رغم من الكثافة التي يشهدها المسجد النبوي ومرافقه من مصلين إلا أن النظافة كانت عنواناً مميزاً لها وسرني ما رأيت من مستوى راقٍ.