الان تتابع نشطاء يدشنون وسم “سعوديون نرفض المنتجات التركية” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

دشن نشطاء ورواد عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وسما يحمل اسم “سعوديون نرفض المنتجات التركية”، لوقف التعامل مع البضائع والمنتجات التركية نهائيا.

ودعا متابعون إلى مقاطعة المنتجات التركية، استبدالها بالمنتجات المحلية، أو المستوردة من دول صديقة، معتبرين أن هذه الخطوة ضرورية للتعبير عن موقفهم الرافض تجاه تركيا.

ونشر مغردون صورا لمنتجات تركية، وكذلك الكود الخاص بواردات الدولة، لتوعية المتابعين بأسماءها، وحثهم على وقف التعامل معها ومقاطعتها.