السعودية اليوم / اهتمامات الصحف اللبنانية

بيروت 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم، بحالة الجمود التي تشهدها الساحة السياسية مع عدم ظهور أي ملامح لاختراق وشيك في أزمة تأليف الحكومة على الرغم من جولة المشاورات الأخيرة التي أجراها الرئيس اللبناني ميشال عون مع الأفرقاء المعنيين التي لم تسفر عن أي تقدم ملموس.وتحدثت عن مقتل شاب فلسطيني أمس برصاص الإحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات في الضفة الغربية المحتلة، فيما واصلت القوات الإسرائيلية مطاردة فلسطينيين نفذوا عمليتين في اليومين الأخيرين.وأخبرت صحف السبت عن إعلان السلطات الفرنسية نشر عشرات الآلاف من الشرطة في أنحاء البلاد ونحو ثمانية آلاف في باريس اليوم لمواجهة موجة جديدة من احتجاجات السترات الصفراء التي أعلنت أنها تحشد في الشارع على الرغم ما قدم الرئيس إيمانويل ماكرون من تنازلات.وأشارت إلى تقديم مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث إحاطة لمجلس الأمن الدولي بشأن نتائج المفاوضات اليمنية التي احتضنتها السويد بحضور وفدي الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين، التي لقيت نتائج المفاوضات ترحيبًا عربيًا ودوليًا.ولفتت الصحف الى اعتبار وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، أن تبني تنظيم داعش الإرهابي اعتداء السوق في مدينة ستراسبورغ انتهازي تمامًا بعد مقتل المنفذ على أيدي الشرطة مساء أول أمس.وتطرقت صحف لبنان إلى مقتل ستة مسؤولين أمنيين بهجوم في جنوب غرب باكستان أمس، عندما تعرضت قافلتهم لإطلاق نار كثيف في منطقة جبلية بالقرب من الحدود مع إيران.// انتهى //10:39ت م0034