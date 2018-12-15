السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعم برامج التمكين للأسر السورية المحتاجة في قطاع الثّروة الحيوانيّة في عدة قرى بمنطقة اعزاز



اعزاز 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واس

يواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعمه لقطاع الثروة الحيوانية للأسر الأكثر احتياجًا في سوريا إذ يعد إلى جانب القطاع الزراعي من أهم القطاعات الحيوية في توفير الأمن الغذائي وسبل العيش لمعظم الأسر.

وقدم فريق المركز 364 نعجة، مع توفير الأعلاف بنوعيها المركبة والمالئة مجانًا لـ 182 مستفيدًا، بمعدل نعجتين لكل مستفيد في قرى "احتيملات" و "حور النهر" و "اسنبل" و "الحميدية" و "الخالدية" و "العيون" و"كفر الورد" و "مزرعة كفر الورد" في منطقة أعزاز بمحافظة حلب السورية.

ويستهدف المشروع الأسر الأشد احتياجا من المقيمين والنازحين ذوي الخبرة السابقة في تربية المواشي من خلال تقديم الأغنام والأبقار ودعم الأعلاف والعناية البيطرية واللقاحات ضمن مدة تنفيذ المشروع.

وتأتي هذه الجهود الإنسانية والإغاثية من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب السوري خلال أزمته الإنسانية الراهنة.

// انتهى //

10:07ت م

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اعزاز 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعمه لقطاع الثروة الحيوانية للأسر الأكثر احتياجًا في سوريا إذ يعد إلى جانب القطاع الزراعي من أهم القطاعات الحيوية في توفير الأمن الغذائي وسبل العيش لمعظم الأسر.وقدم فريق المركز 364 نعجة، مع توفير الأعلاف بنوعيها المركبة والمالئة مجانًا لـ 182 مستفيدًا، بمعدل نعجتين لكل مستفيد في قرى "احتيملات" و "حور النهر" و "اسنبل" و "الحميدية" و "الخالدية" و "العيون" و"كفر الورد" و "مزرعة كفر الورد" في منطقة أعزاز بمحافظة حلب السورية.ويستهدف المشروع الأسر الأشد احتياجا من المقيمين والنازحين ذوي الخبرة السابقة في تربية المواشي من خلال تقديم الأغنام والأبقار ودعم الأعلاف والعناية البيطرية واللقاحات ضمن مدة تنفيذ المشروع.وتأتي هذه الجهود الإنسانية والإغاثية من المملكة ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب السوري خلال أزمته الإنسانية الراهنة.// انتهى //10:07ت م0019

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