السعودية | بحضور كبير.. فورمولا E تختتم فعالياتها في الدرعية

شكرا لقرائتكم بحضور كبير.. فورمولا E تختتم فعالياتها في الدرعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تودع الدرعية، اليوم السبت - بعد أن كانت محط أنظار عشاق الفورمولا حول العالم لأيام - فعاليات فورمولا E في موسمها الخامس التي أقيمت على مدى 3 أيام، عاش فيها الجمهور السعودي حدثا استثنائيا.

ويحيي اليوم الختامي للحدث الرياضي العالمي، كل من ديفيد غيتا وفرقة ون ريبابليك، بعد أن استمتعت جماهير الفنان المصري عمرو دياب، بليلة موسيقية أحياها لأول مرة في المملكة.

وكان الحضور الأول لدياب مكتمل الصفوف تحت زخات المطر.

واستضاف سباق فورميلا إي في الدرعية، 22 متسابقاً من 11 دولة تضم قائمة لأسماء كبيرة في عالم سباقات الفورمولا.

كما تم استعراض أحدث ابتكارات تقنية السيارات الكهربائية وحلول الطاقة البديلة على هامش السباق العالمي.