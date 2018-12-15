السعودية اليوم / سمو ولي العهد يهنئ ملك مملكة البحرين بذكرى اليوم الوطني لبلاده



الرياض 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

// انتهى //

08:54ت م

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الرياض 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //08:54ت م0010

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