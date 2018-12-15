باريس 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واس
جرت تعبئة الآلاف من قوات الشرطة والدرك الفرنسية صباح اليوم، للأسبوع الخامس على التوالي للتعامل مع احتجاجات متوقعة لحركة السترات الصفراء.
وقال قائد شرطة باريس، ميشال دلبيش، نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية: إن الإجراءت الشرطية ستكون مثل الأسبوع الماضي، حيث سيجري تنفيذ عمليات تفتيش واسعة النطاق للأشخاص والسيارات قبل الاحتجاجات وستتعامل وحدات متنقلة من شرطة مكافحة الشغب مع أي اندلاع للفوضى. لكن المواقع السياحية حول العاصمة، ومن بينها متحف اللوفر وبرج إيفل تعتزم فتح أبوابها أمام الزائرين اليوم بعد أن كانت مغلقة يوم السبت الماضي.
وكان المحتجون في بادئ الأمر يطالبون بإلغاء زيادات كانت مزمعة على ضرائب البنزين والديزل، لكن لم يشعروا بالرضا عندما تدخلت الحكومة لعلاج الأمر بعد أكثر من أسبوعين. وشهدت احتجاجات الأسبوع الماضي اعتقال أكثر من 1700 شخص في أنحاء البلاد. ووقعت اشتباكات بين المحتجين والشرطة في بوردو وتولوز وكذلك في باريس.
// انتهى //
08:43ت م
0007
شكرا لقرائتكم خبر عن سياسي / قوات الأمن الفرنسية تستعد للمزيد من احتجاجات حركة السترات الصفراء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .