سياسي / قوات الأمن الفرنسية تستعد للمزيد من احتجاجات حركة السترات الصفراء

باريس 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واسجرت تعبئة الآلاف من قوات الشرطة والدرك الفرنسية صباح اليوم، للأسبوع الخامس على التوالي للتعامل مع احتجاجات متوقعة لحركة السترات الصفراء.وقال قائد شرطة باريس، ميشال دلبيش، نقلاً عن وكالة الأنباء الألمانية: إن الإجراءت الشرطية ستكون مثل الأسبوع الماضي، حيث سيجري تنفيذ عمليات تفتيش واسعة النطاق للأشخاص والسيارات قبل الاحتجاجات وستتعامل وحدات متنقلة من شرطة مكافحة الشغب مع أي اندلاع للفوضى. لكن المواقع السياحية حول العاصمة، ومن بينها متحف اللوفر وبرج إيفل تعتزم فتح أبوابها أمام الزائرين اليوم بعد أن كانت مغلقة يوم السبت الماضي.وكان المحتجون في بادئ الأمر يطالبون بإلغاء زيادات كانت مزمعة على ضرائب البنزين والديزل، لكن لم يشعروا بالرضا عندما تدخلت الحكومة لعلاج الأمر بعد أكثر من أسبوعين. وشهدت احتجاجات الأسبوع الماضي اعتقال أكثر من 1700 شخص في أنحاء البلاد. ووقعت اشتباكات بين المحتجين والشرطة في بوردو وتولوز وكذلك في باريس.// انتهى //08:43ت م0007