السعودية | الجوازات تتيح خدمة “خرج ولم يعد” إلكترونيا بعد شهرين

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 8:29 صباحًا, 15 ديسمبر 2018 م

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أعلنت المديرية العامة للجوازات عن خدمة إلكترونیة جديدة، تتیح للمواطن التسجیل آلیا “خرج ولم يعد” للعامل الذي يغادر المملكة بتأشیرة خروج وعودة ولم يعد حتى انتھاء مدة تأشیرة خروجه.

وأوضحت الجوازات، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن خدمة تسجیل “خرج ولم يعد” إلكترونیًا ستصبح متاحة بعد شھرين من انتھاء تأشیرة العامل.

وقالت أن ذلك يتم بتسجیل عبارة “خرج ولم يعد” عبر النظام الآلي، دون الحاجة إلى مراجعة مكاتب الجوازات كما كان سابقًا.