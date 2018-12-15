بسم الله الرحمن الرحيم السبت 1440/4/8 هـ الموافق 2018/12/15 م واس

وكالة الأنباء

السبت 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واس

06:05ت م

0001



www.spa.gov.sa/1853442 وكالة الأنباء السعودية تحييكم وتبدأ بثها لهذا اليومالسبت 08 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 15 ديسمبر 2018 م واس06:05ت م0001

شكرا لقرائتكم خبر عن بسم الله الرحمن الرحيم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .