الان تتابع هطول أمطار رعدية في «9» مناطق سعودية والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكونًا للسحب الرعدية الممطرة تصحب برياح نشطة على مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم وحائل وحفر الباطن والقيصومة والرياض ونشاط للرياح السطحية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين.

وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية بوجه عام بسرعة 15-35 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف وحالة البحر متوسط الموج.