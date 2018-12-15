مستقبلو "واس" بهذا ينتهي بثنا لهذا اليوم السبت 1440/4/8 هـ الموافق 2018/12/15 م واس

الجمعة 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس

05:50ت م

0173



www.spa.gov.sa/1853441 الجمعة 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس05:50ت م0173

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