

كاتماندو 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس

لقي 16 شخصًا على الأقل مصرعهم اليوم في نيبال إثر سقوط شاحنة شمال البلاد.

وذكرت الشرطة النيبالية أن شاحنة صغيرة كانت تقل 40 شخصًا سقطت في هوة عمقها 400 متر خلال سيرها على طريق غير ممهد عند بلدة جيانجفيدي على بعد 35 كيلومترا شمالي العاصمة كاتماندو.

ولم يعرف حتى الآن سبب الحادث.

// انتهى //

05:21ت م

0172



كاتماندو 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسلقي 16 شخصًا على الأقل مصرعهم اليوم في نيبال إثر سقوط شاحنة شمال البلاد.وذكرت الشرطة النيبالية أن شاحنة صغيرة كانت تقل 40 شخصًا سقطت في هوة عمقها 400 متر خلال سيرها على طريق غير ممهد عند بلدة جيانجفيدي على بعد 35 كيلومترا شمالي العاصمة كاتماندو.ولم يعرف حتى الآن سبب الحادث.// انتهى //05:21ت م0172

شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية اليوم / مصرع 16 شخصًا في نيبال على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة الانباء السعودية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة الانباء السعودية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .