شكرا لقرائتكم خبر عن «الجمارك» تؤكد منع استيراد «شجرة الكريسمس» في المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (النشر الإكتروني) أكدت الهيئة العامة للجمارك «الجمارك أكدت الهيئة العامة للجمارك «الجمارك السعودية » منع دخول شجرة الميلاد ( شجرة الكريسمس )، في المملكة، مع اقتراب نهاية العام الميلادي. وردت «الجمارك السعودية» عبر حسابها في تويتر، أمس (الجمعة)، على سؤال أحد المتابعين الذي استفسر عن سماح دخول الشجرة المعروفة بشجرة الميلاد أو ( شجرة الكريسمس ) إلى أرض المملكة ؟، وجاء رد الجمارك:«مرحباً بك، يمنع دخول شجرة الميلاد ( شجرة الكريسمس )».



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