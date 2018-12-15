السعودية اليوم / الحكومة البولندية تنجو من اقتراع بحجب الثقة



وارسو 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس

نجت الحكومة البولندية بقيادة حزب رئيس الوزراء ماتيوس مورافيسكي "القانون والعدالة" اليوم من اقتراع بحجب الثقة.

وأفادت وكالة الأنباء البولندية بأن 233 نائبًا في البرلمان صوتوا ضد المقترح الذي تقدم به حزب المعارضة "المنبر المدني"، بينما أيده 163 نائبًا وامتنع 20 نائبًا عن التصويت.

// انتهى //

04:51ت م

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وارسو 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسنجت الحكومة البولندية بقيادة حزب رئيس الوزراء ماتيوس مورافيسكي "القانون والعدالة" اليوم من اقتراع بحجب الثقة.وأفادت وكالة الأنباء البولندية بأن 233 نائبًا في البرلمان صوتوا ضد المقترح الذي تقدم به حزب المعارضة "المنبر المدني"، بينما أيده 163 نائبًا وامتنع 20 نائبًا عن التصويت.// انتهى //04:51ت م0171

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