إيطاليا تعزز إجراءات مكافحة الإرهاب



روما 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واس

عززت السلطات الإيطالية إجراءات مكافحة الإرهاب ورفعت مستوى التأهب إلى أعلى مستوى.

وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بأن تعزيز الإجراءات الأمنية يأتي بعد عملية إطلاق النار التي نفذت في مدينة ستراسبورغ الفرنسية الثلاثاء الماضي، مشيرةً إلى أن وزارة الداخلية الإيطالية دعت مديري الأمن ورؤساء الشرطة إلى مضاعفة الجهود الأمنية والتحلي بيقظة أكثر وذلك خلال اجتماع استثنائي عقد اليوم بهذا الخصوص.

وأضافت الوكالة أنه تم اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب.

// انتهى //

03:54ت م

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روما 07 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 14 ديسمبر 2018 م واسعززت السلطات الإيطالية إجراءات مكافحة الإرهاب ورفعت مستوى التأهب إلى أعلى مستوى.وأفادت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) بأن تعزيز الإجراءات الأمنية يأتي بعد عملية إطلاق النار التي نفذت في مدينة ستراسبورغ الفرنسية الثلاثاء الماضي، مشيرةً إلى أن وزارة الداخلية الإيطالية دعت مديري الأمن ورؤساء الشرطة إلى مضاعفة الجهود الأمنية والتحلي بيقظة أكثر وذلك خلال اجتماع استثنائي عقد اليوم بهذا الخصوص.وأضافت الوكالة أنه تم اعتماد استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب.// انتهى //03:54ت م0170

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