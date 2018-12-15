شكرا لقرائتكم خبر عن وحدة لرعاية «الخدج» بمستشفى الولادة في حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

أنشأت صحة حفر الباطن وحدة لرعاية الأطفال الخُدج بمستشفى الولادة والأطفال أُطلق عليها وحدة «نمو»، وذلك كأحد مشاريع التحسين المقترحة من برنامج أداء لخفض نسبة بقاء الأطفال الخدج بالعناية المركزة لحديثي الولادة.

وأوضحت صحة حفر الباطن أن وحدة «نمو» تهدف إلى جعل الوالدين شريكين أساسيين في رعاية أطفالهما الخُدج، وإلى جانب الحضانات لرعاية الأطفال، جُهزت الوحدة بمقاعد مريحة وديكورات جذابة بحيث تمنح الوالدين الأجواء المناسبة للبقاء مع أطفالهما أطول فترة ممكنة، حيث يمكن للوالدين بتلك الوحدة البقاء لمدة 24 ساعة بجانب أطفالهما.

وأفادت صحة حفر الباطن بأن الأم تستطيع من خلال الوحدة تقديم الرعاية الكاملة لطفلها بعد تدريبها من قبل الفريق المعالج، حيث إن العلاقة العاطفية، التي تنشأ بين الوالدين والطفل من خلال تواجدهما ورعايتهما له أطول فترة ممكنة تسهم بشكل فعال في تحسن الحالة الصحية للطفل.

يذكر أنه قد لوحظ خلال الأشهر الأربعة الماضية منذ بدء تنفيذ المشروع انخفاضا ملحوظا في فترة بقاء الأطفال الخدج بالرعاية المركزة في تلك الوحدة، حيث انخفضت من 38 يوماً إلى 27 يوماً.