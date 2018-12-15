شكرا لقرائتكم خبر عن ابتدائية الأمير فهد بن سلمان تحتفي بذكرى البيعة والان نبدء بالتفاصيل

أقيمت أمس الأول في ابتدائية الأمير فهد بن سلمان بالدمام احتفالية بالذكرى الرابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وقد اشتملت على عدد من الفعاليات منها إذاعة صباحية عن الذكرى وعرض مرئي لأهم المنجزات وأوبريت إنشادي للمعلم خالد الضيف بصحبة مجموعة من الطلاب.

وأكد قائد المدرسة فيصل المسند أنه من الواجب علينا وعلى كل مواطن أن يعبر عن فخره واعتزازه بحلول الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- مقاليد الحكم في المملكة، ومواصلة مسيرة بناء الدولة التي بدأها الملك المؤسس عبدالعزيز آل سعود -طيب الله ثراه-، وسار على نهجه أبناؤه الملوك من بعده.

وذكرى البيعة الرابعة للملك سلمان لا شك أنها تمثل علامة فارقة في السياسة السعودية؛ لما شهدته من تحولات كبرى، عززت من موقع المملكة إقليميا ودوليا.

وأشار المسند إلى أنه حق لنا أن نفخر بالوطن والمملكة وهي تنطلق لسنة رابعة من البيعة المباركة تعيش في أزهى وأجمل عصورها في ظل هذه القيادة الرشيدة رغم الظروف والتطورات العالمية التي تجتاح العالم كله من أزمة اقتصادية عالمية، مؤكدًا أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- مستمران بمسيرة البناء والعطاء في بلادنا نحو آفاق واسعة مع المحافظة على الثوابت ومواكبة النهج القويم الذي وضعه المؤسس -رحمه الله-، حيث حققت المملكة نجاحاً كبيراً في مجالات عدة.