شكرا لقرائتكم خبر عن 1.7 مليون تأشيرة عمرة بنهاية ربيع الأول والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد القادمين للعمرة لعام 1440، حتى نهاية شهر ربيع الأول 1,387,125 معتمرًا ومعتمرة بارتفاع 3% عن الفترة نفسها من العام الماضي، فيما وصل عدد التأشيرات الصادرة للعمرة 1,777,785 تأشيرة، أقل بنسبة 2,2%، عن شهر ربيع الأول من العام الماضي.

وأوضح التقرير الإحصائي لوزارة الحج والعمرة عن شهر ربيع الأول أن حصيلة المغادرين من المعتمرين 1,062,830، بزيادة نسبتها 7% عن الشهر نفسه في العام الماضي والذي بلغ 994,444، فيما بلغ عدد المعتمرين والزوار المتواجدين داخل المملكة 324,296، أقل بنسبة 8% عن عددهم الذي في الموسم الماضي والذي بلغ 352,684، مع متوسط فترة إقامة تتراوح بين 13 يومًا في مكة المكرمة و8 أيام في المدينة المنورة، بينما كان متوسط فترة الإقامة الموسم الماضي من الشهر نفسه يسجل 8 أيام في مكة المكرمة و5 أيام في المدينة المنورة.

ووصلت الحصة الأكبر من المعتمرين عبر المنافذ الجوية وعددهم 1,270,901 معتمر، وكانت الحصة الأقل جاءت عن طريق المنافذ البرية 116,189 معتمرًا، في حين سجل وصول 35 معتمرا عبر المنافذ البحرية.

واحتلت قائمة الخمس لغات الأعلى استخداما كل من: الأوردو، الهندية، الملاوية، العربية، الإنجليزية. وتضاعف عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة أكثر من ثماني مرات، بحيث سجل شهر ربيع الأول وجود 8,950 موظفا، منهم 7,465 من الذكور، و1,485 من الإناث، بزيادة 824% عن الشهر نفسه من الموسم الماضي، الذي كان العدد فيه 1,086 موظفا، منهم 1,055 من الذكور، و31 من الإناث.

وجاءت الجنسية الباكستانية الأكثر قدومًا لأداء العمرة بعدد 435,060، تليها إندونيسيا 261,172، فالهند 213,893، ثم ماليزيا 85,069، وفي المرتبة الخامسة اليمن 72,212، سادسا الجزائر 41,184، سابعا تركيا 36,869، وثامنا الإمارات العربية المتحدة 30,315، تاسعا بنجلادش 28,702، وعاشرا الأردن 20,344 تأشيرة.