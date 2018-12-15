شكرا لقرائتكم خبر عن نظام التأمينات الاجتماعية في ورشة بـ"صم الشرقية" والان نبدء بالتفاصيل

الورشة تناولت العديد من الموضوعات (اليوم)

الورشة تناولت العديد من الموضوعات (اليوم)

نظم نادي الصم بالمنطقة الشرقية ضمن برامجه الثقافية والاجتماعية ورشة عمل عن منظومة التأمين الاجتماعي بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالمنطقة الشرقية تضمنت الورشة العديد من المحاور واستمرت يومي الأربعاء والخميس بقاعة المحاضرات بالنادي .

طرح فيها المسؤول عن خدمات أصحاب العمل والمشتركين بالتأمينات الاجتماعية بالمنطقة الشرقية مجدي العبدالقادر العديد من الاجراءات واللوائح التي يتم العمل بها من خلال المؤسسة وفق رؤية تهدف إلى التميز في خدمة العملاء بكفاءة وفعالية حيث تكمن المهمة في تقديم منافع تأمينية اجتماعية رائدة للمشتركين وعائلاتهم .

وتناول العبدالقادر العديد من الملفات الهامة التي ترتبط بشكل مباشر بالمستفيد والمشترك حيث تحدث عن نظام ساند وهو أحد فروع نظام التأمينات الاجتماعية والذي يعمل على سد الفجوة الانتقالية بين الوظيفة السابقة وفرصة الحصول على وظيفة جديدة لموظفي القطاع الخاص والقطاع الحكومي المشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية الذين فقدوا وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم.

كما طرح العبدالقادر العديد من الاجراءات التي تتعلق بآلية التعامل مع المعاشات والتقاعد.

وأشار المشرف العام على الورشة مدير إدارة شؤون الموظفين بالنادي بندر الغامدي إلى أن الورشة تسعى إلى تحقيق أهدافها في توعية الصم بأهمية الأنظمة واللوائح وكيفية التعامل معها وكل ما يتعلق بنظام التأمينات الاجتماعية.

وألمح الغامدي بأن النادي في هذا المسار سيعمل في تقديم برامجه التي تعكس مدى التأثير على شريحة الصم وكذلك وصولها للمجتمع كافة إلى جانب بناء الشراكة المجتمعية للنادي مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة والتي باتت ضرورية وهامة.