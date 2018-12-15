شكرا لقرائتكم خبر عن الصيانة والنظافة في إسكاني الدمام والخبر.. مسؤولية من؟ والان نبدء بالتفاصيل

كشفت جولة ميدانية قامت بها ”الخليج 365” تدني مستوى النظافة في إسكاني الدمام والخبر، كما كشفت عن إهمال في أعمال الصيانة للمرافق العامة التي تتواجد بداخل المجمعات السكنية في الوقت الذي أكد فيه الصندوق العقاري وأمانة الشرقية عدم مسؤولية كليهما عن أعمال النظافة حيث أكد الصندوق مسؤولية الأمانة عن ذلك بينما أكدت الأمانة أن المسؤولية من اختصاص الصندوق.

انزعاج الأهالي

وأبدى مجموعة من قاطني المجمع السكني انزعاجهم عن الوضع الذي آل إليه المجمع السكني لإسكان الدمام، مطالبين الجهات ذات الاختصاص بسرعة معالجة الوضع من تكدس للنفايات، ومشاكل الأرصفة والحدائق المهملة التي تحتاج للصيانة، والمرافق العامة التي طالتها أيدي العابثين بالكتابات على الجدران، وإصلاح إنارات الشوارع المتعطلة والأخرى التي تهالكت مع مرور الزمن.

نفايات وتصدعات

وتظهر الصور التي التقطتها عدسة ”الخليج 365” إهمالا في عدم رفع النفايات وتكدسها بجوار حاويات القمامة، وتصدعات في الأرصفة المحيطة بالحدائق، وألعاب للأطفال بجوار كومة من أعمد الإنارة الحديدية وأخشاب بجوار ملاه للأطفال، كما بدا واضحا سوء النظافة في المسطحات الخضراء وعلى مقربة من مكتب الصندوق العقاري بإسكان الدمام.

الصندوق والأمانة

من جهته، قال المدير العام لفرع صندوق التنمية العقارية بالمنطقة الشرقية صلاح العبدالكريم: إن مسؤولية النظافة وأعمال الصيانة بالمرافق العامة داخل إسكاني الدمام والخبر، تقع تحت كاهل أمانة المنطقة الشرقية مخلياً مسؤولية الصندوق عن ذلك بقوله: إنه يوجد مقاول يتبع أمانة المنطقة للقيام بأعمال النظافة والصيانة للمرافق العامة داخل إسكاني الخبر والدمام.

وهذا ما تناقض مع رد المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان عندما سألته ”الخليج 365” عن شكاوى لمواطنين ومقيمين من سوء النظافة وأعمال الصيانة في إسكان الدمام، وعن مسؤولية النظافة داخل الإسكان ما إذا كانت تقع تحت مسؤليات الأمانة أم لا، حيث رد بقوله: إنها «تتبع صندوق التنمية».