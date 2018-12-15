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شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب المملكة بالأمم المتحدة يطلع على مبادرات «بر الأحساء» والان نبدء بالتفاصيل
اللقاء تطرق لأنشطة جمعية البر (اليوم)
اللقاء تطرق لأنشطة جمعية البر (اليوم)
واستعرض آل عبدالقادر خلال اللقاء الذي عقد بقاعة التدريب بجمعية البر تاريخ الجمعية العريق منذ تأسيسها قبل ٤٠ عاما وحتى اليوم، وكيف استطاعت الجمعية بفضل الله ثم بجهود مجلس الإدارة والعاملين بها منذ ذلك الوقت تجاوز التحديات والعقبات التي واجهتها وتحويلها إلى نقاط قوة.
وتحدث آل عبدالقادر عن فكرة إنشاء مراكز تابعة للجمعية والتي جاءت من أجل تقديم رعاية متميزة لمستفيديها حيث تم افتتاح 13 مركزا إغاثيا منذ تأسيس الجمعية و4 مراكز نوعية وتخصصية، والتي قدمت العديد من التجارب النوعية الناجحة لمجتمع الأحساء ومنها البرنامج النوعي (دلنا على فقير) والبرنامج الإغاثي (عابر سبيل). بالإضافة إلى البرامج والمشاريع الاعتيادية التي تقدمها الجمعية لمستفيديها.
وفي ختام اللقاء أبدى مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي سعادته بما شاهده واستمع إليه حول ما تقدمه جمعية البر بالأحساء من خدمات متميزة لمستفيديها بشكل خاص وللمجتمع بشكل عام من خلال برامجها النوعية والإغاثية والمتخصصة، ومن خلال تبنيها للحملات والبرامج العامة التي تهدف لتوعية المجتمع في العديد من الجوانب الحياتية.
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