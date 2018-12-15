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شكرا لقرائتكم خبر عن جمعية ذوي الإعاقة تحتفي بإطلاق مبادرة «تمكين» والان نبدء بالتفاصيل
عدد من الحضور (اليوم)
عدد من الحضور (اليوم)
حضر الاحتفال رئيس مجلس إدارة جمعية الأشخاص ذوي الإعاقة بالأحساء وعضو مجلس الشورى الدكتور سعدون السعدون ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية نورة الراشد، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بالأحساء أحمد الفضلي ورئيس مجلس إدارة غرفة الأحساء عبداللطيف العرفج.
وأعرب الدكتور السعدون عن سعادته بانطلاق هذا البرنامج الذي تسعى من خلاله الجمعية إلى الاتساق مع مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030م في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة.
وقدم المدير التنفيذي للجمعية عبداللطيف الجعفري عرضا تعريفيا حول المبادرة وأهدافها ومبرراتها ومقومات نجاحها.
وأعربت نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة نورة الراشد أن هذه المذكرة تأتي انطلاقا من اهتمام المؤسسة بهذه الشريحة التي تمثل حيزا كبيرا من نسيج المجتمع.
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