شكرا لقرائتكم خبر عن 5 اتفاقيات بحثية بين العلوم والتقنية وجامعة الملك فيصل والان نبدء بالتفاصيل

وقع صاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد آل سعود رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد العوهلي 5 اتفاقيات تعاون بين المدينة والجامعة، لتنفيذ المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال زيارة سمو رئيس المدينة لجامعة الملك فيصل، يرافقه المشرف على معهد الأحياء والبيئة الدكتور عبدالعزيز المالك ومدير المركز الوطني لأبحاث الحياة الفطرية الدكتور يوسف الحافظ، وكان في استقبال سموه والوفد المرافق له د.العوهلي.

ريادة الأعمال

وشملت اتفاقيات التعاون اتفاقية لتنفيذ مشروع «مركز ريادة الأعمال» واتفاقية لتنفيذ مشروع «توصيف الخارطة الوراثية للإبل العربي لاستخدامها في تحديد التنوع الوراثي لرفع كفاءة إبل السباق والإنتاج وتحديد الصفات الظاهرية المميزة لإبل المزايين» واتفاقية لتنفيذ مشروع «استخلاص وتنقية ودراسة خصائص مكونات الجوجوبا وزيت الجوجوبا»، واتفاقية لتنفيذ مشروع «بحوث الجينوم لمرضى الأنيميا المنجلية».

الأهداف المشتركة

وأكد سمو رئيس المدينة، عقب توقيع اتفاقيات التعاون على أهمية تعزيز التعاون المشترك بين المدينة وجامعة الملك فيصل في المجالات البحثية كافة لخدمة الأهداف المشتركة وتحقيق رؤية المملكة 2030، مثمناً سموه الدعم المتواصل وغير المحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمؤسسات البحثية والجامعات والمراكز العلمية بالمملكة.

واشاد الأمير الدكتور تركي بن سعود بالإمكانات والتطور الذي تشهده الجامعة، مما يؤهلها للمساهمة بدور فاعل في النهضة العلمية والبحثية.

من جانبه أكد مدير الجامعة على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعة والمدينة، مشيرا إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين الطرفين تعزز العلاقة بين الجانبين في مجالات عدة.

أبرز الابتكارات

وكان سمو رئيس المدينة قد تجول في مستهل زيارته للجامعة بمعرض المنتجات البحثية والاقتصادية، واطلع على أبرز الابتكارات والمنتجات البحثية للطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس في الكليات والمراكز البحثية بالجامعة.

بعدها قدم عميد التطوير وضمان الجودة الدكتور مقبل بن مشاري العيدان عرضاً تقديمياً بعنوان «جامعة الملك فيصل... منجزات الحاضر وتطلعات المستقبل» ثم قدم المشرف على واحة الأحساء للابتكار والتقنية ومركز ريادة الأعمال الدكتور عبدالمحسن العرفج عرضا تقديميا حول واحة الأحساء للابتكار والتقنية، بعد ذلك قدم عميد كلية العلوم الدكتور أحمد النجار عرضاً تقديمياً عن المشروعات البحثية التي دعمتها المدينة ضمن برنامج دعم الجامعات والمراكز البحثية.