شكرا لقرائتكم خبر عن 111 ألف متقدم ومتقدمة لبرنامج «أتقن» بالمناطق والان نبدء بالتفاصيل

اختتمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المرحلة الرابعة من برنامج التدريب المجتمعي أتقن الذي استمر 5 أسابيع وبلغت أعداد المتقدمين والمتقدمات في كافة التخصصات التقنية والمهنية المطروحة عبر الكليات التقنية والكليات العالمية والمعاهد الصناعية الثانوية في جميع محافظات ومراكز المملكة 37279 متقدما ومتقدمة شكلت نسبة الرجال 72% والنساء 28%، واستفاد من البرنامج 11530 متدربا ومتدربة.

وتشير الإحصائيات في جميع مراحل البرنامج إلى وصول أعداد المتقدمين إلى 111798 متقدما ومتقدمة، وأعداد المستفيدين 29841 متدربا ومتدربة، وكان العدد المستهدف 17500 متدرب ومتدربة، وشكلت نسبة تحقيق الهدف 170%.

وأوضحت المؤسسة أن منطقة مكة المكرمة شهدت النصيب الأكبر من أعداد المتدربين بواقع 3231 متدربا ومتدربة، تلتها منطقة الرياض بعدد 2157 متدربا ومتدربة، ثم منطقة عسير بنحو 1243 متدربا ومتدربة، وحققت الكلية التقنية بتربة العدد الأكبر في أعداد المتدربين التي بلغت 594 متدربا ومتدربة، فيما تصدرت صيانة الجوال التخصصات الأكثر إقبالا حيث استفاد منها 2897 متدربا ومتدربة، تلتها صيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني بنحو 2054 متدربا ومتدربة، بعد ذلك الكهرباء والتمديدات المنزلية بواقع 965 متدربا.

وشهدت المرحلة الرابعة من البرنامج إضافة 8 دورات جديدة هي مقدمة في لغة الطيران، والعوامل البشرية في الطيران، وأساسيات الديناميكا الهوائية، إضافة إلى مقدمة في أجهزة ومكونات الطائرات، ومقدمة في سلامة الطيران، والروبوت والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى مقدمة في مايكروسوفت أوفيس، وإدارة الفعاليات والمناسبات، حيث يبلغ مجموع الدورات التي تم تقديمها 21 دورة متنوعة في مختلف التخصصات، ويحصل المتدرب بعدها على شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.