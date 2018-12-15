شكرا لقرائتكم خبر عن الشورى يصوت على تراخيص خدمات «الأقمار الصناعية» الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

بحث تقريري هيئة الرياضة و«الخدمة المدنية» وتعديل نظام الوكالات التجارية

مناقشة مقترح «شرطة البيئة» والإسراع في إصدار نظام «الرقابة والتحقيق»

يصوّت مجلس الشورى خلال جلسته العادية السادسة من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة الإثنين القادم على عدد من توصيات لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بعد أن يستمع إلى وجهة نظرها تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1438/ 1439هـ، ومن أبرزها مطالبة الهيئة بسرعة استكمال إجراءات التراخيص لتقديم خدمات الأقمار الصناعية ذات النطاق العريض، خصوصاً في المناطق النائية لتمكين كل أفراد المجتمع من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، كما يصوّت على عدد من توصيات لجنة التعليم والبحث العلمي بعد أن يستمع إلى وجهة نظرها تجاه التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1438/ 1439، ومن أبرزها مطالبة المدينة بالعمل على تسهيل إجراءات البحث العلمي والتطوير التقني والنشاط الابتكاري بالمملكة وفق إطار الحوكمة.

وكالات تجارية

ويناقش المجلس خلال هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة للعام المالي 1438/ 1439هـ، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي 1438/ 1439 وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح تعديل نظام الوكالات التجارية المقدم من عدد من أعضاء المجلس السابقين والحاليين، كما يصوّت المجلس خلال جلسته العادية السابعة الثلاثاء القادم على عدد من توصيات لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بعد أن يستمع إلى وجهة نظرها تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق للعام المالي 1438/ 1439هـ، ومن أبرزها مطالبة هيئة الرقابة والتحقيق بالإسراع في إصدار نظامها والتنسيق مع الجهات المعنية لدراسة احتياجاتها وأوجه الدعم، الذي يمكنها من أداء مهامها في القرى والهجر النائية، كما يستمع إلى وجهة نظر لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن ملاحظات الأعضاء تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1438/ 1439هـ، ثم يصوّت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير.

شرطة البيئة

وتشمل الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1438/ 1439هـ، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1438/ 1439هـ وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مقترح مشروع نظام شرطة البيئة المقدم من عدد من أعضاء المجلس.

اتفاقيات دولية

ويستمع المجلس في جلسته الثامنة الأربعاء القادم إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة للعام المالي 1438/ 1439هـ، ثم يصوّت بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقرير، كما يناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1438/ 1439هـ، كما تشمل الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن إعادة دراسة مشروع نظام عقد الاتفاقيات الدولية عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مقترح تعديل نظام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/50" وتاريخ 8/ 9/ 1403هـ المقدم من عضو المجلس د. ناصر البقمي، كما يتضمن جدول أعمال المجلس في جلساته الثلاث عدداً من مشروعات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في عدد من المجالات.