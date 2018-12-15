شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج»: مليونا تأشيرة عمرة ووصول 1.5 مليون معتمر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز غزاوي (جدة)

سجلت الإحصاءات التراكمية حتى الأسبوع الـ14 في مؤشر العمرة الأسبوعي، صدور 2003585 تأشيرة حتى 6 ربيع الآخر الجاري، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 1519139 معتمراً، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخلها 331531 معتمراً، منهم 230991 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 100540 في المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 1187608 معتمرين بعد أن أدَّوا العمرة والزيارة.

جاء ذلك بحسب مؤشر العمرة الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، الذي يدخل شهره الرابع ويقيس أربعة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالي أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن منَّ الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

يذكر أن عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة 9047 موظفاً، منهم 7523 من الذكور، و1524 من الإناث.

وكان وصول المعتمرين إلى المملكة، توزع بين ثلاث وسائل نقل، إذ وصل عبر المنافذ الجوية 1394051 معتمراً، وعن طريق المنافذ البرية 125016 معتمراً، وسجل وصول 72 معتمراً عبر المنافذ البحرية. أما أكثر الجنسيات قدوماً فكانت وبالترتيب: باكستان 465193، إندونيسيا 279507، الهند 224586، ماليزيا 102636، اليمن 76826 معتمراً، ثم الجزائر 46290، تركيا 41579، بنجلادش 34804، الإمارات 32956، مصر 32956 معتمراً.