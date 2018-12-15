شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يواصل توزيع المساعدات الإغاثية على اليمنيين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (لحج)

تفقد فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول (الخميس) سير توزيع المواد الغذائية للنازحين من الحديدة إلى مديرية المقاطرة بمحافظة لحج. وخلال الجولة التفقدية أوضح مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن صالح الذيباني أن المركز اعتمد 926 سلة غذائية تزن 68 طنًا، و524 كيلوغراما للنازحين من الحديدة إلى محافظة لحج. كما أعرب الأمين العام للمجلس المحلي بمديرية المقاطرة طارق عبدالله محمد عن سعادته بتدشين توزيع السلال الغذائية المقدمة من المركز لنازحي محافظة الحديدة في محافظة لحج، معبرا عن شكره وامتنانه الجزيل لكل جهود المركز المساندة للشعب اليمني.

ووصلت 14 شاحنة إغاثية مقدمة من المركز أمس (الجمعة) إلى محافظة الجوف تحمل 4200 سلة غذائية تزن 311 طنًا، سيتم توزيعها على النازحين والمتضررين في المحافظة. فيما وزع المركز 66 طنًا و600 كيلو غرام من السلال الغذائية للنازحين من الحديدة في مديريتي المقاطرة وطور الباحة بمحافظة لحج، ضمن مشروع توزيع 15 ألف سلة غذائية مخصصة لنازحي محافظة الحديدة، يستفيد من المشروع 5400 نازح.

ويأتي التوزيع في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني التي بلغت حتى الآن 301 مشروع.