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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنشأت أمانة العاصمة المقدسة مواقف ذكية محاذية لمقابر المعلاة، هي الأولى من نوعها في المملكة، وتعمل الكترونيا دون تدخل بشري، وسوف تفتتح قريبا وخصصت للمشيعين والمعزين وقت الدفن وغيرهم. 540 سيارة سعة المواقف 13 طابقا 1 صالة عزاء 90 ثانية متوسط الانتظار مولدات احتياطية في حال انقطاع التيار



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