قضية طعن مدير مدرسة تحرك 19 مسؤولا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عوض الزهراني - المدينة المنورة

قررت إدارة التعليم بمنطقة المدينة المنورة تشكيل فريق من 19 مسؤولا بمختلف الإدارات لوضع حلول عاجلة لمشاكل 70 مدرسة بالأحياء الشعبية حدثت فيها مشاكل من الطلاب على المعلمين، ومن بينها طعن مدير مدرسة بحي وعيرة من قبل أحد الطلاب، وفقا لمعلومات حصلت عليها الصحيفة.

وأشارت المعلومات إلى أن مجلس إدارة التعليم قرر وضع حلول سريعة لوضع المدارس بعدد من الأحياء خلال 60 يوما، ويأتي هذا القرار لتجنب حدوث مشاكل بالمستقبل خاصة بالمدارس الثانوية.

وبينت أن القرار أسند إلى فريق العمل تقديم دراسة عن الأحياء واحتياجاتها وأسباب تدني المستوى التعليمي بها، وإيجاد حلول عاجلة واستراتيجية لتطوير تلك المدارس، وتحديد طرق دعمها من إدارة التعليم أو الإدارات الحكومية الأخرى، ووضع خطط تنفيذية لرفع المستوى التعليمي.