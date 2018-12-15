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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

حددت الترتيبات التنظيمية 7 اختصاصات لهيئة حي السفارات، على أن تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها مدينة الرياض، فيما أوضحت الترتيبات التي نشرت أمس في الجريدة الرسمية أن يعمل بالترتيبات من تاريخ الموافقة عليها.

وتهدف الهيئة إلى إدارة حي السفارات وتطويره، وذلك في المجالات العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتاريخية، والبيئية، وتوفير احتياجاته من المرافق العامة والخدمات، ولها - دون إخلال باختصاصات الجهات الحكومية الأخرى - القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافها.

موارد وأموال الهيئة:

ما يخصص لها من اعتمادات مالية في الميزانية العامة للدولة.

المقابل المالي الذي تتقاضاه نظير ما تقدمه من أعمال وخدمات.

ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقافها.

عوائد استثمارات أموالها.

أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة.

اختصاصات الهيئة:

1 رسم السياسات العامة لإدارة حي السفارات وتطويره، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

2 الإشراف على أعمال تخطيط المشروعات والبرامج والفعاليات في حي السفارات وتنفيذها، ومتابعتها.

3 تطوير مخططات حي السفارات.

4 التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد مجالات التراخيص في حي السفارات، وإصدارها ووضع ما يلزم من ضوابط.

5 تنسيق الجهود وتنظيمها بين الجهات الحكومية العاملة في نطاق حي السفارات بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة.

6 التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة.

7 المشاركة في تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة.