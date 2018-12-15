شكرا لقرائتكم عراب الربيع العربي يعارض الربيع الفرنسي .. ماذا تعرف عن برنار هنري ليفي ؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

عراب الربيع العربي يعارض الربيع الفرنسي.. هو برنار هنري ليفي المفكر السياسي الفرنسي الذي أينما حل الخراب يوجد له موطئ قدم.

ولم يترك ليفي أي مظاهرات عربية إلا وشارك في تأجيجها، حيث شارك في مظاهرات ليبيا وكان متواجدًا في سوريا وأيضًا في مصر، ومع أكراد العراق.

ولكن حين اندلعت الاحتجاجات في شوارع فرنسا، قابل برنار هنري ليفي هذه تظاهرات حركة السترات الصفراء بالانتقادات، بل وطالبهم بالتوقف وتسليم المندسين بينهم.

وولد ليفي لعائلة سفاردية يهودية ثرية في الجزائر في 5 نوفمبر 1948 في مدينة بني صاف الجزائرية إبان الاحتلال الفرنسي للجزائر، وقد انتقلت عائلته لباريس بعد أشهر من ميلاده.

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