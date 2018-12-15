شكرا لقرائتكم صور.. حملة الـ4 ساعات تطهر وسط البلد بالخميس من المخالفين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - خميس مشيط

قاد مدير شرطة خميس مشيط، العقيد حمد بن مانع آل منجم، يرافقه مدير الضبط الإداري الرائد ظافر جمعان، حملة للقبض على مخالفي الأنظمة والبسطات العشوائية في وسط البلد، اليوم الجمعة، وذلك في ضوء ما تم رصده بكافة المواقع التي قد تكثر بها مخالفات النظام العام.

ونفذت الحملة خطة أمنية محكمة بمشاركة كافة الجهات الأمنية المعنية والجهات الأخرى ذات العلاقة، حيث تم القبض على ما يقارب 30 مخالفًا للأنظمة، كما تم القبض على شخص بحوزته مادة الحشيش المخدر والعرق ومصادرة عدة بسطات للمواد الغذائية والملابس المستهلكة.

واستمرت الحملة ما يقارب 4 ساعات متواصلة.

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