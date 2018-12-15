شكرا لقرائتكم #القطة_المشاكسة .. هجمات قرصنة إيرانية جديدة تستهدف مسؤولين أميركيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - متابعة

أكدت وكالة “أسوشييتد برس” في تقرير أن مجموعة من القراصنة الإيرانيين تلقب بـ”القطة المشاكسة”، حاولوا من خلال هجمات قرصنة الوصول إلى رسائل البريد الإلكتروني الشخصية لعدد من مسؤولي وزارة الخزانة الأميركية، وكذلك حسابات معارضين إيرانيين.

ووفقًا للوكالة، فقد ورد في التقرير أسماء عدد من كبار المسؤولين الأميركيين المعارضين والمؤيدين للاتفاق النووي الإيراني، بالإضافة إلى أسماء مسؤولين عن تنفيذ العقوبات الأميركية ضد إيران، وكذلك أسماء العديد من العلماء النوويين.

كما شملت قائمة المستهدفين أسماء خبراء في مراكز الأبحاث الأميركية من واشنطن وأسماء نشطاء إيرانيين معارضين للنظام في طهران.

وشملت القائمة العشرات من عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بـ Yahoo وGmail، والتي تم الكشف عنها من قبل شركة “سرتفا” للأمن الإلكتروني في لندن لدى عثورها على خادم إلكتروني غير آمن.

ويأتي الكشف عن الهجمات الجديدة التي تمت خلال شهر مضى، بينما أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية (OFAC) فرض عقوبات أواخر نوفمبر الماضي، ضد إيرانيين، هما علي خراشادي زاده ومحمد قربانيان، لتورطهما ضمن الجيش السايبري التابع لأجهزة الاستخبارات الإيرانية، بأخذ فديات بالعملة الرقمية (بيتكوين) وتحولها إلى الريال الإيراني.

فيفا يوبخ قطر: نقل مباريات كأس العالم ليس اختصاصكم



بلومبيرغ تتحدث عن تخفيضات استثنائية في تصدير النفط السعودي لأميركا



مختارات

شاركنا بتعليقك

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.