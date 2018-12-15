شكرا لقرائتكم المملكة تنضم لمبادرة #البنك_الدولي للحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية انضمام المملكة إلى مبادرة البنك الدولي بشأن ”الحد من حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط بحلول عام 2030“.

وبهذا انضمت المملكة إلى 28 دولة أخرى، بالإضافة إلى شركات النفط والمؤسسات التنموية الداعمة للمبادرة.

وتعد المصادقة على مبادرة البنك الدولي بمثابة تأكيد رسمي على الممارسة التي تتبعها المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 4 عامًا، حيث تتمتع المملكة حاليًّا بأقل كثافة حرق صادرة عن كبار منتجي النفط، مع نسبة إحراق تقل عن 1٪ من إجمالي الغاز.

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