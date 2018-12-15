شكرا لقرائتكم بيت الجوف يستعد لاستقبال زواره في موقعه الجديد بـ #الجنادرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - متابعات الخليج 365 - ميسر البديوي - الجوف

أنهت إمارة منطقة الجوف استعداداتها للمشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته الـ33، الذي ستنطلق فعالياته في العاصمة الرياض يوم الخميس المقبل.

وستقدم منطقة الجوف هذا العام عبر مقرها الجديد والدائم بالمهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة الثقافية والتراثية والسياحية التي تشتهر بها المنطقة.

وأكد رئيس الوفد المشارك في مهرجان الجنادرية، الدكتور نواف بن ذويبان، أن القرية تستقبل زوارها بدءًا من يوم الجمعة المقبل، بعد أن شهدت القرية الانتهاء من إنشاء بيتها الجديد بمتابعة تامة من الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف لكافة أعمال الإنشاء والمشاركة والعروض وما سيقدم للزوار من برامج وفعاليات تليق بالمنطقة.

ورفع ابن ذويبان إلى أمير المنطقة باسم أهالي منطقة الجوف خالص الشكر والتقدير على هذا الإنجاز الذي يتطلع له الجميع منذ 35 عامًا وتحقق على يده.

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