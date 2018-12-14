شكرا لقرائتكم خبر عن آل الشيخ يفوز بجائزة «التميز» عن فئة «رؤساء البرلمان» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني) فاز رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بجائزة «التميز البرلماني» بالاتحاد البرلماني العربي عن فئة «رؤساء البرلمان». فاز رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بجائزة «التميز البرلماني» بالاتحاد البرلماني العربي عن فئة «رؤساء البرلمان». جاء ذلك خلال اجتماعات اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني العربي في دورتها الرابعة والعشرين، المنعقدة حالياً بمجلس النواب المصري.



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