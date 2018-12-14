السعودية | فيديو لسعودي وطفليه يلهوان برشاش.. و"العمل" توقف الأب

شكرا لقرائتكم فيديو لسعودي وطفليه يلهوان برشاش.. و"العمل" توقف الأب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعد أن أثار فيديو لمواطن سعودي ظهر مع طفليه وهما يلهوان برشاش، مطلقين النار في الهواء، ومعرضين حياتهما والآخرين للخطر، استياء العديد من السعوديين على وسائل التواصل الاجتماعي، تحركت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية.

وأعلنت الوزارة على حسابها على تويتر مساء الجمعة أن وحدة الحماية الاجتماعية في منطقة #نجران، أحات إلى الجهة المختصة المواطن الذي ظهر مع ولديه وهما في سن الطفولة، يطلقان النار من سلاح رشاش، وذلك لاتخاذ الإجراء اللازم وفقاً لما يقتضيه نظام حماية الطفل.

وكان المواطن ظهر في فيديو تم تداوله بشكل واسع، وهو يوجه طفليه اللذين راحا مداورة يطلقان النار، بشكل خطير في إحدى المناطق في الصحراء على ما بدا في المقطع المصور.

إلى ذلك، راح الرجل بعد أن لاحظ خطورة الوضع ربما، إثر اطلاق أحد الطفلين النار دون توقف في الهواء، وإنما بشكل بدأ الرشاش معه يميل قليلاً نحو الأسفل، ينهره، قائلاً:" بس خلاص، وقف..."