"هروب سِحْر الجنوب".. خضرة وشلالات وعناق بين الجبال والسحاب

محمد بن مسعود - الدمام - ابن لبدة: المحافظة تحتضن أولى الفعاليات السياحية خلال إجازة الربيع

تصوير: مصطفى الصهلولي

الزائر لـ"هروب" يصفو خاطره مما يشاهده من المناظر الطبيعية الجميلة، والخضرة في جبالها البكر، وغاباتها الفريدة، وجوها العليل، والمياه التي تجري في أوديتها. وتعد هروب إحدى المحافظات التابعة لمنطقة جازان جنوب غرب السعودية، وتقع إلى جهة الشرق من المنطقة، وتبعد عن مدينة جازان بنحو 110 كم تقريبًا.

وستشهد محافظة هروب خلال الأسبوع المقبل فعالية "هروب سحر الجنوب". وقد ناقش المحافظ فيصل بن ناصر بن لبدة مع اللجان المشرفة والمنظمة لفعاليات هروب الشتوية لعام 2018 آخر الاستعدادات لانطلاق الفعاليات المقرر إقامتها في حدائق بلدية هروب بالجوف تحت شعار #هروب_سحر_الجنوب، التي تستهدف شرائح المجتمع والزوار والسياح طيلة فترة الإجازة الدراسية.

وأكد ابن لبدة حرص محافظة هروب على توفير عوامل الجذب السياحي كافة التي تتميز بها هروب الجبلية من مقومات سياحية بكر.

ويُعد وادي هروب من أبرز الأماكن السياحية في المحافظة؛ فهو يمتاز بجريان الماء العذب به على مدار السنة.. وكذلك وادي وساع ووادي الرزان ووادي شهدان ووادي الجشاء ووادي وعال ووادي حجن.. ويرتاد تلك الأودية السائحون، ويستمتعون بجمالها.

كما تبرز شلالات، مثل: شلالات وادي شهدان، ووادي وعال، إضافة إلى مواقع سياحية أخرى، تتمتع بالمناظر الخلابة، مثل: موقع خوجرة، وجبل منجد، وجبل الفقارة، وجبل نعمة، وضيعة الصهاليل، والجوين، والهياج، والبازخ، والفقر.. وغيرها.

وتشهد محافظة هروب والمحافظات الجبلية والساحلية الأخرى هذا الموسم زيادة عدد أزهار النرجس التي تتسم بأنها ذات رائحة زكية، ويتزين بها الرجال في المحافظات الجبلية والساحلية.