باكستان تتلقى المليار الثاني من حزمة المساعدات السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - "علوي": المملكة وقفت إلى جانب إسلام أباد في أصعب الأوقات

تلقت باكستان اليوم الدفعة الثانية التي تبلغ مليار دولار من حزمة المساعدات السعودية التي يبلغ مجموعها ستة مليارات دولار، بما في ذلك تسهيلات دفعات سداد استيراد النفط.

ونقلت تقارير باكستانية عن مسؤول من البنك المركزي الباكستاني قوله إن إسلام أباد تلقت حتى الآن مليارَيْ دولار من حزمة الإنقاذ السعودية التي تُسهم في استقرار الوضع المالي في البلاد، وتحسين وضع الاحتياطات الباكستانية من العملات الأجنبية. متوقعًا أن تصل الحزمة الثالثة في شهر يناير المقبل.

من جانبه، قال الرئيس الباكستاني، الدكتور عارف علوي، خلال لقائه يوم أمس عددًا من رجال الأعمال الباكستانيين المقيمين في السعودية إن المملكة العربية السعودية كانت دومًا داعمة لبلاده، وساعدتهم في أصعب الأوقات.