هيئة تطوير بوابة الدرعية تستضيف سباق "السعودية" للفورمولا إي للمرة الأولى في الشرق الأوسط

محمد بن مسعود - الدمام - قررت فتح أبوابها لاستقبال الزوار في حي الطريف المُدرج على قائمة "اليونسكو"

تستضيف هيئة تطوير بوابة الدرعية الجولة الأولى من الموسم الخامس لسباق "السعودية" E –Prix الدرعية، وهو أول سباق سيارات لبطولة الفورمولا إي في الشرق الأوسط والمعروف باسم "ABB FIA Formula E".

وتقام فعاليات المهرجان الترفيهية والثقافية والموسيقية في أحد أبرز المعالم التراثية في المملكة العربية السعودية خلال الفترة بين 13 - 15 ديسمبر 2018، وذلك قبل انطلاق فعاليات سباق فورمولا إي بعد ظهر يوم السبت الموافق 15 ديسمبر الجاري.

وبهدف إبراز جمال مدينة الدرعية، تنظم هيئة تطوير بوابة الدرعية، على هامش فعاليات مهرجان الفورمولا إي، جولة حصرية في حي الطريف المُدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي؛ حيث سيتمكن الزوار للمرة الأولى من السير على خطى الملوك والأبطال في أرجاء أكبر مدينة طينية في العالم.

وقد تم تحويل هذا الموقع التاريخي، الذي يفتح أبوابه طوال فترة مهرجان الفورمولا إي، إلى منطقة مفعمة بالحياة تضم متاحف تفاعلية وعروضا حية، وتتيح للزوار فرصة التعرف عن كثب على المخزون التراثي والثقافي الغني لعاصمة الدولة السعودية الأولى من خلال التجارب الإبداعية، والمعارض، والمرافق الترفيهية.

وبهذه المناسبة قال جيري إنزيريّو، الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية: نحن متحمسون للغاية للترحيب بالزوار الآتين من جميع أنحاء العالم لحضور هذا الحدث البارز للمرة الأولى في حي الطريف المدرج على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)؛ حيث يمكنهم التعرّف عن كثب على الإرث التاريخي العريق للمملكة وأمجادها التليدة.

وتابع: شهدنا إقبالاً منقطع النظير على الجولات الحصرية التي ننظمها، وجميع المواعيد المتاحة على وشك النفاد، ونتوقع استضافة ما يصل إلى 6,000 زائر في حي الطريف خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالي.

وأضاف: سيُتاح للعوائل وعشاق سباقات السيارات فرصة الاستمتاع بمجموعة واسعة من الأنشطة التي تستضيفها مدينة الدرعية، وذلك ضمن منطقة المشجعين وخارجها. وقد أصبح ذلك واقعاً بفضل الخلفية التاريخية لمدينة الدرعية، وبفضل خبرة وتمرّس كل من ساهم في إنجاح وتنظيم هذا الحدث العظيم والمتفرد.

وأكمل: يوجد العديد من المواقع التاريخية والأثرية حول العالم، ولكن هناك درعية واحدة فقط، ولا يضاهيها موقع آخر من حيث الجمال والعراقة. كما تسرني دعوتكم جميعاً، بالنيابة عن هيئة تطوير بوابة الدرعية، للانضمام إلينا في احتفالات الدرعية، ونتطلع إلى مشاركتكم معنا هذه التجربة الاستثنائية في منطقة تاريخية تضم في جنباتها مئات القصص.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة تطوير بوابة الدرعية قد بذلت جهوداً حثيثة في الأشهر الأخيرة لتلبية احتياجات وتطلعات أهالي منطقة الدرعية؛ إذ قامت باستحداث آلاف الأمتار المربعة من المساحات الخضراء وزراعة 14,000 شجرة وأكثر من 350 شجرة نخيل، فضلاً عن إصلاح وتمهيد الممرات والأرصفة. ويأتي كل ذلك في إطار التزام الهيئة بتنمية المنطقة وإبراز مزاياها لجميع المقيمين والزوار على حدٍ سواء.

وسيفتح الموقع أبوابه مجدداً للزوار للمرة الأولى على هامش فعاليات مهرجان الفورمولا إي، وتتطلع الهيئة إلى استضافة مجموعة واسعة من الأنشطة والفعاليات الاجتماعية في العام المقبل.

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