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انت الان تتابع شاهد .. فعاليات "فورمولا إي" تتواصل بمهرجانات ترفيهية وثقافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تواصلت فعاليات المهرجان الترفيهية والثقافية والموسيقية في الدرعية أحد أبرز المعالم التراثية في المملكة العربية السعودية لليوم الثاني على التوالي.
هذا وستنطلق فعاليات سباق فورمولا أي بعد ظهر اليوم السبت.
وتقام البطولة خلال الفترة من 13- 15 ديسمبر.
وشهد اليوم الثاني فعاليات التجربة التراثية التي حظيت بتفاعل زوار فورمولا إي.
وشهد اليوم الثاني تجارب الأداء على مسار السباق لسائقي فورملا أي قبل انطلاقة السباق ظهر السبت.
وتفاعل الزوار الصغار والكبار مع الفعاليات المتنوعة، حيث نالت ألعاب المحاكاة "جرب حظك، واختبر قيادتك في المضمار"النصيب الأكبر.
وتزين المهرجان بالأجواء الجميلة التي جذبت أنظار العالم وسط حضور كبير وتفاعل جماهير مميز.
شاهد .. فعاليات "فورمولا إي" تتواصل بمهرجانات ترفيهية وثقافيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2018-12-15
تواصلت فعاليات المهرجان الترفيهية والثقافية والموسيقية في الدرعية أحد أبرز المعالم التراثية في المملكة العربية السعودية لليوم الثاني على التوالي.
هذا وستنطلق فعاليات سباق فورمولا أي بعد ظهر اليوم السبت.
وتقام البطولة خلال الفترة من 13- 15 ديسمبر.
وشهد اليوم الثاني فعاليات التجربة التراثية التي حظيت بتفاعل زوار فورمولا إي.
وشهد اليوم الثاني تجارب الأداء على مسار السباق لسائقي فورملا أي قبل انطلاقة السباق ظهر السبت.
وتفاعل الزوار الصغار والكبار مع الفعاليات المتنوعة، حيث نالت ألعاب المحاكاة "جرب حظك، واختبر قيادتك في المضمار"النصيب الأكبر.
وتزين المهرجان بالأجواء الجميلة التي جذبت أنظار العالم وسط حضور كبير وتفاعل جماهير مميز.
15 ديسمبر 2018 - 8 ربيع الآخر 1440
12:07 AM
قبل انطلاق السباق ظهر اليوم السبت
تواصلت فعاليات المهرجان الترفيهية والثقافية والموسيقية في الدرعية أحد أبرز المعالم التراثية في المملكة العربية السعودية لليوم الثاني على التوالي.
هذا وستنطلق فعاليات سباق فورمولا أي بعد ظهر اليوم السبت.
وتقام البطولة خلال الفترة من 13- 15 ديسمبر.
وشهد اليوم الثاني فعاليات التجربة التراثية التي حظيت بتفاعل زوار فورمولا إي.
وشهد اليوم الثاني تجارب الأداء على مسار السباق لسائقي فورملا أي قبل انطلاقة السباق ظهر السبت.
وتفاعل الزوار الصغار والكبار مع الفعاليات المتنوعة، حيث نالت ألعاب المحاكاة "جرب حظك، واختبر قيادتك في المضمار"النصيب الأكبر.
وتزين المهرجان بالأجواء الجميلة التي جذبت أنظار العالم وسط حضور كبير وتفاعل جماهير مميز.
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المصدر : الخليج 365
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