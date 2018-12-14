شاهد .. فعاليات "فورمولا إي" تتواصل بمهرجانات ترفيهية وثقافية

محمد بن مسعود - الدمام - قبل انطلاق السباق ظهر اليوم السبت

تواصلت فعاليات المهرجان الترفيهية والثقافية والموسيقية في الدرعية أحد أبرز المعالم التراثية في المملكة العربية السعودية لليوم الثاني على التوالي.

هذا وستنطلق فعاليات سباق فورمولا أي بعد ظهر اليوم السبت.

وتقام البطولة خلال الفترة من 13- 15 ديسمبر.

وشهد اليوم الثاني فعاليات التجربة التراثية التي حظيت بتفاعل زوار فورمولا إي.

وشهد اليوم الثاني تجارب الأداء على مسار السباق لسائقي فورملا أي قبل انطلاقة السباق ظهر السبت.

وتفاعل الزوار الصغار والكبار مع الفعاليات المتنوعة، حيث نالت ألعاب المحاكاة "جرب حظك، واختبر قيادتك في المضمار"النصيب الأكبر.

وتزين المهرجان بالأجواء الجميلة التي جذبت أنظار العالم وسط حضور كبير وتفاعل جماهير مميز.